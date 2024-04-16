Джонсон представив план допомоги Україні: окремо від Ізраїлю, частина у кредит

Спікер Палати представників Майк Джонсон оприлюднив свій план схвалення іноземної підтримки у палаті, який передбачає чотири окремі голосування за допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та пріоритети національної безпеки і частину допомоги Києву – у кредит.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання The Hill.

Його стратегія викликала негайну негативну реакцію з боку деяких законодавців-консерваторів, які вимагали, щоб будь-яка додаткова допомога Україні супроводжувалася посиленням безпеки на кордоні США та Мексики. Натомість ці пропозиції виключені із законодавчого плану Джонсона.

Джонсон оприлюднив пропозицію під час закритої конференції Республіканської партії в підвалі Капітолію в понеділок після кількох місяців зволікань.

Пропозиції щодо України, Ізраїлю, Тайваню та пріоритетів національної безпеки голосуватимуться окремо, на відміну від закону Сенату про іноземну допомогу на 95 мільярдів доларів, який об’єднує всі елементи в єдиний пакет.

Четвертий законопроєкт, пов'язаний з національною безпекою, включатиме пропозицію допомогти Україні оплатити допомогу шляхом арешту російських активів і містить план надання частини допомоги у вигляді позик. Також він пропонує нові санкції проти Ірану після ударів Тегерана по Ізраїлю у вихідні.

Поетапна стратегія Джонсона пропонує законодавцям вибирати, які частини законопроєкту Сенату вони хотіли б підтримати, а які – ні. Вона також дозволяє вносити поправки до кожної пропозиції.

Джонсон сказав, що текст законопроєктів буде оприлюднено "десь раніше" у вівторок. Він дотримуватиметься правила Палати представників, яке дає законодавцям 72 години для вивчення законопроєктів перед голосуванням. Тож палата зможе проголосувати за окремі законопроєкти в п’ятницю ввечері.

Реакція республіканців на ідею Джонсона була неоднозначною. Деякі жорсткі консерватори вихваляли його рішення виділити пріоритети в окремі законопроєкти та включити відкритий процес внесення поправок, а деякі критикували виключення безпеки кордонів.

Нагадаємо, у п'ятницю Джонсон обговорював з офіційними особами Білого дому проєкт щодо допомоги Україні та Ізраїлю, а після того поїхав до Трампа.

Трамп після зустрічі з Джонсоном сказав, що підтримує схвалення фінансової допомоги Україні, але у формі позики.