У Сенаті США чекають деталей пропозиції Джонсона щодо допомоги Україні та Ізраїлю

Лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що розгляне пропозицію спікера Палати представників Майка Джонсона стосовно допомоги Україні та іншим американським союзникам окремими законопроєктами.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Шумера цитує агентство Reuters.

Лідер демократів у Сенаті сказав, що не буде висловлювати суджень стосовно законопроєктів Майка Джонсона, "поки ми не побачимо більше про суть пропозиції і процес, за яким вона буде розглядатися".

"Сподіваюся, ми отримаємо деталі пропозиції спікера до кінця дня. Знову ж таки, час має вирішальне значення", – додав Шумер.

Як відомо, схвалення Конгресом США понад 60 млрд доларів допомоги для України наразі блокують республіканці в Палаті представників.

Напередодні спікер палати Майк Джонсон оприлюднив свій план схвалення іноземної підтримки, що передбачає окремі голосування за допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та пріоритети національної безпеки.

Ще перед тим цю пропозицію, яку й раніше прохолодно сприймав Білий дім, розкритикував президент Володимир Зеленський. На його думку, розділення пакета допомоги України та Ізраїлю в Конгресу США продемонструє байдужість до смертей українців та стане проявом "чистої політики".

Президент також заявив, що якщо Конгрес США не проголосує за надання підтримки Україні обсягом 60 млрд доларів, то шансів перемогти у неї не буде.

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