У Литві можуть створити спеціальний фонд для фінансування оборони

Уряд Литви запропонує створити спеціальний фонд для збору коштів на оборону за рахунок підвищення податків.

Про це заявила прем’єр-міністерка Литви Ігнріда Шимоніте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Міністерство фінансів розробляє проєкт закону про спеціальний фонд, який міг би акумулювати ці кошти", – сказала Шимоніте.

За її словами, після цього уряд запропонує Сейму створити такий фонд і передбачити джерела його фінансування.

Литовська прем'єрка сказала, що це робиться для того, щоб переконати політиків у тому, що вищі податки, після того, як вони будуть узгоджені і запроваджені, дійсно підуть на фінансування національної оборони.

За її словами, зараз наближаються до згоди щодо кількох джерел збільшення фінансування оборони, зокрема, надбавки до податку на прибуток підприємств.

"У нас є кілька таких пропозицій, які – не скажу, що хтось від них у захваті – є більш-менш прийнятними. Принаймні, багато людей вважають, що це так. Перш за все, йдеться про надбавку до податку на прибуток підприємств, яка могла б піти на фінансування оборони", – підкреслила вона.

Нагадаємо, 16 квітня Литва підписала меморандум про взаєморозуміння з німецьким оборонним концерном Rheinmetall, який закладає основу будівництва на території країни заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.

Литовський президент Гітанас Науседа назвав цю угоду довгоочікуваним кроком у зміцненні оборонної промисловості країни.