В Литве могут создать специальный фонд для финансирования обороны

Правительство Литвы предложит создать специальный фонд для сбора средств на оборону за счет повышения налогов.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Игнрида Шимоните, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Министерство финансов разрабатывает проект закона о специальном фонде, который мог бы аккумулировать эти средства", – сказала Шимоните.

По ее словам, после этого правительство предложит Сейму создать такой фонд и предусмотреть источники его финансирования.

Литовский премьер сказала, что это делается для того, чтобы убедить политиков в том, что более высокие налоги, после того, как они будут согласованы и введены, действительно пойдут на финансирование национальной обороны.

По ее словам, сейчас приближаются к согласию относительно нескольких источников увеличения финансирования обороны, в частности, надбавки к налогу на прибыль предприятий.

"У нас есть несколько таких предложений, которые – не скажу, что кто-то от них в восторге – более-менее приемлемы. По крайней мере, многие люди считают, что это так. Прежде всего, речь идет о надбавке к налогу на прибыль предприятий, которая могла бы пойти на финансирование обороны", – подчеркнула она.

Напомним, 16 апреля Литва подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оборонным концерном Rheinmetall, который закладывает основу для строительства на территории страны завода по производству артиллерийских боеприпасов.

Литовский президент Гитанас Науседа назвал это соглашение долгожданным шагом в укреплении оборонной промышленности страны.