Президент Литви про прихід Rheinmetall: Довгоочікуваний крок

Литовський президент Гітанас Науседа назвав рішення німецької компанії Rheinmetall побудувати в Литві завод з виробництва боєприпасів довгоочікуваним кроком у зміцненні оборонної промисловості країни.

Його заяву наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

"Інвестиції Rheinmetall дійсно є дуже важливим і довгоочікуваним кроком на шляху зміцнення нашої оборонної промисловості, оскільки це пріоритет також і Євросоюзу", – сказав Науседа.

За його словами, завод Rheinmetall будують, зокрема, й для того, щоб допомагати Україні.

"Це робиться і для допомоги Україні, яка веде свою визвольну боротьбу, і для нашої власної сили, продуктивності нашої оборонної промисловості, щоб ми менше залежали від ланцюжка поставок на світовому ринку", – сказав литовський президент.

Нагадаємо, 16 квітня Литва підписала меморандум про взаєморозуміння з німецьким оборонним концерном Rheinmetall, який закладає основу будівництва на території країни заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.

Нещодавно литовському парламенту представили пакет законодавчих поправок, щоб дозволити великим західним виробникам зброї та боєприпасів, включаючи Rheinmetall, якомога швидше створити свої виробничі потужності в Литві.

Уряд пропонує встановити порядок, за яким можна розпочинати будівництво великих оборонних об’єктів без звичайного дозволу на будівництво. Однак до завершення будівництва необхідно отримати дозвіл.