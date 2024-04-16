Литва і Rheinmetall домовилися про будівництво заводу з виробництва боєприпасів

Литва підписала меморандум про взаєморозуміння з німецьким оборонним концерном Rheinmetall, який закладає основу будівництва на території країни заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.

Про це у Twitter (X) написала прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє "Європейська правда".

Шимоніте подякувала усім, хто працював над цим проєктом, а також наголосила на необхідності посилювати військовий потенціал демократичних країн, оскільки це є "необхідною передумовою для захисту свободи".

Today we signed the Memorandum of Understanding with @RheinmetallAG, laying the foundation for artillery ammunition plant in 🇱🇹 and our long-term cooperation. I am very grateful to everyone working on this project since the day one.



It is time for us, democracies, to step up our… pic.twitter.com/qSh0V8gqbj April 16, 2024

"Сьогодні ми підписали Меморандум про взаєморозуміння з Rheinmetall, який заклав основу для будівництва заводу з виробництва артилерійських боєприпасів і нашої довгострокової співпраці", – зазначила вона.

Литовська прем’єрка також сказала, що наразі місце будівництва заводу ще не визначене.

"Конкретного місця не намічено. Не сумніваюся, що ми знайдемо ділянку, для такого виробництва необхідна дуже велика ділянка. Ми шукаємо рішення, за якого не знадобилося б об'єднувати багато ділянок, а було б підготовлено оптимальне рішення, щоб можна було одразу використовувати велику ділянку", – наводить слова Шимоніте Delfi.

Нещодавно литовському парламенту представили пакет законодавчих поправок, щоб дозволити великим західним виробникам зброї та боєприпасів, включаючи Rheinmetall, якомога швидше створити свої виробничі потужності в Литві.

Уряд пропонує встановити порядок, за яким можна розпочинати будівництво великих оборонних об’єктів без звичайного дозволу на будівництво. Однак до завершення будівництва необхідно отримати дозвіл.

У листопаді минулого року стало відомо, що німецький збройовий концерн Rheinmetall AG розглядає можливість будівництва заводу в Литві.