Литва і Rheinmetall домовилися про будівництво заводу з виробництва боєприпасів

Литва підписала меморандум про взаєморозуміння з німецьким оборонним концерном Rheinmetall, який закладає основу будівництва на території країни заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.

Про це у Twitter (X) написала прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє "Європейська правда".

Шимоніте подякувала усім, хто працював над цим проєктом, а також наголосила на необхідності посилювати військовий потенціал демократичних країн, оскільки це є "необхідною передумовою для захисту свободи".

Today we signed the Memorandum of Understanding with @RheinmetallAG, laying the foundation for artillery ammunition plant in 🇱🇹 and our long-term cooperation. I am very grateful to everyone working on this project since the day one.



It is time for us, democracies, to step up our… pic.twitter.com/qSh0V8gqbj