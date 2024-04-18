Данія стала першою країною, яка закупить для ЗСУ зброю в українських виробників

Данія виділила 200 млн крон (28,5 млн доларів) на закупівлю в українських виробників озброєння та військової техніки для ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Міністерства стратегічних галузей промисловості, інформує "Європейська правда".

У відомстві назвали це першим й поки що безпрецедентним рішенням, коли продукція військового призначення для Сил оборони України закуповується в українських виробників за кошти іншої держави.

"Рішення надзвичайно важливе і для українського війська, і для української економіки. Виробничі спроможності нашого ОПК значно перевищують купівельні спроможності держбюджету", – йдеться у повідомленні.

Очільник міністерства Олександр Камишін розповів про створення проєкту ZBROYARI: Manufacturing Freedom, мета якого – зібрати $10 млрд на виробництво української зброї цьогоріч.

"Сьогодні ми маємо перший донат. Це рішення знакове, воно відкриває шлях для інших країн – і ми неймовірно вдячні данському уряду і данському народу за лідерство", – зазначив міністр.

За його словами, над цим рішенням працювала величезна команда в Україні та Данії.

Нещодавно уряд Данії оголосив про виділення нового пакета військової підтримки України обсягом майже 300 млн євро, що будуть спрямовані, серед іншого, на закупівлю боєприпасів, безпілотників і виробництво ракетних компонентів.

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