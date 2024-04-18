Дания стала первой страной, которая закупит для ВСУ оружие у украинских производителей

Дания выделила 200 млн крон (28,5 млн долларов) на закупку у украинских производителей вооружения и военной техники для ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства стратегических отраслей промышленности, информирует "Европейская правда".

В ведомстве назвали это первым и пока беспрецедентным решением, когда продукция военного назначения для Сил обороны Украины закупается у украинских производителей за счет другого государства.

"Решение чрезвычайно важно и для украинской армии, и для украинской экономики. Производственные возможности нашего ОПК значительно превышают покупательные способности госбюджета", – говорится в сообщении.

Глава министерства Александр Камышин рассказал о создании проекта ZBROYARI: Manufacturing Freedom, цель которого – собрать $10 млрд на производство украинского оружия в этом году.

"Сегодня у нас есть первый донат. Это решение знаковое, оно открывает путь для других стран – и мы невероятно благодарны датскому правительству и датскому народу за лидерство", – отметил министр.

По его словам, над этим решением работала огромная команда в Украине и Дании.

Недавно правительство Дании объявило о выделении нового пакета военной поддержки Украины объемом почти 300 млн евро, которые будут направлены, среди прочего, на закупку боеприпасов, беспилотников и производство ракетных компонентов.

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