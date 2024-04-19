У Литві думають над тим, щоби прискорити придбання ППО замість танків 

В уряді Литви думають над тим, щоб змінити план оборонних закупівель та пріоритетно придбати системи протиповітряної оборони, відклавши закупівлю бронетехніки.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Міністр оборони Лаурінас Кащюнас цього тижня запропонував змінити плани і спершу створити механізовану роту замість батальйону, натомість вже цього року закупити додаткові дві системи протиповітряної оборони середньої дальності. Поточний план передбачає цю закупівлю аж через 10 років.

Міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс схвально оцінив ідею, зазначивши, що це не суперечить загальному баченню військових та раціонально, з огляду на те, що ППО є найбільш дефіцитним ресурсом у країнах НАТО.

"Тож інвестиція у це найкраще відповідала би і нашим побажанням, і побажанням союзників, зараз це найбільш необхідне… Танки можуть зачекати, а ППО потрібна вже сьогодні", – зазначив він.

Зі свого боку президент Гітанас Науседа наголосив, що потенційна зміна планів не повинна відкласти термін створення дивізії, яким визначили 2030 рік.

Також в уряді Литви хочуть створити спеціальний фонд для фінансування оборони.

Нагадаємо, на початку квітня до Литви прибули перші військові німецької бригади, яка буде розміщуватися там на постійній основі.



