В Литве думают над тем, чтобы ускорить приобретение ПВО вместо танков

В правительстве Литвы думают над тем, чтобы изменить план оборонных закупок и приоритетно приобрести системы противовоздушной обороны, отложив закупку бронетехники.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Министр обороны Лауринас Кащюнас на этой неделе предложил изменить планы и сначала создать механизированную роту вместо батальона, но уже в этом году закупить дополнительные две системы противовоздушной обороны средней дальности. Текущий план предусматривает эту закупку только через 10 лет.

Министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис одобрительно оценил идею, отметив, что это не противоречит общему видению военных и рационально, учитывая то, что ПВО является наиболее дефицитным ресурсом в странах НАТО.

"Поэтому инвестиция в это лучше всего отвечала бы и нашим пожеланиям, и пожеланиям союзников, сейчас это наиболее необходимо... Танки могут подождать, а ПВО нужна уже сегодня", – отметил он.

Со своей стороны президент Гитанас Науседа подчеркнул, что потенциальное изменение планов не должно отложить срок создания дивизии, которым определили 2030 год.

Также в правительстве Литвы хотят создать специальный фонд для финансирования обороны.

Напомним, в начале апреля в Литву прибыли первые военные немецкой бригады, которая будет размещаться там на постоянной основе.