Пісторіус про прибуття німецької бригади в Литву: Багато чого ще має зробити Вільнюс

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус назвав початок постійного перебування німецької бригади в Литві ключовим кроком до поліпшення можливостей розгортання сил НАТО та важливим днем для Бундесверу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

За словами очільника оборонного відомства ФРН, у питанні розміщення військових ще багато чого треба зробити, зокрема і безпосередньо на місці.

"Має бути належною інфраструктура, там мають бути казарми, житло. Багато чого ще треба зробити литовській стороні", – зазначив Пісторіус.

Він пообіцяв зробити все можливе, щоб оснастити бригаду таким чином, якою вона повинна бути від самого початку.

"Це перший випадок, коли ми на постійній основі розміщуємо такий підрозділ за межами Німеччини", – нагадав Пісторіус.

Водночас в інтерв'ю ZDF він закликав до переоцінки фінансування збройних сил Німеччини, зауваживши, що коли йдеться про суворі боргові правила Берліна, слід розглянути можливість зробити виняток для викликів, пов'язаних з внутрішньою та зовнішньою безпекою.

Як повідомлялося, з понеділка у Литву починають поступово прибувати військові німецької бригади, яка у підсумку налічуватиме близько п'яти тисяч осіб.

Нагадаємо, в кінці 2023 року міністри оборони Німеччини і Литви після тривалих дискусій підписали план дій щодо розгортання німецької бригади у Литві.

В країну перекинуть 122-й механізований батальйон, який зараз дислокується на півдні Німеччини, і 203-й механізований батальйон, що перебуває на заході країни. Група швидкого реагування НАТО, яка вже перебуває у Литві, стане складовою бригади.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус казав, що повноцінне розгортання бригади завершиться до 2027 року.