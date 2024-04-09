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Пісторіус про прибуття німецької бригади в Литву: Багато чого ще має зробити Вільнюс

Новини — Вівторок, 9 квітня 2024, 09:59 — Андрій Синявський

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус назвав початок постійного перебування німецької бригади в Литві ключовим кроком до поліпшення можливостей розгортання сил НАТО та важливим днем для Бундесверу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

За словами очільника оборонного відомства ФРН, у питанні розміщення військових ще багато чого треба зробити, зокрема і безпосередньо на місці.

"Має бути належною інфраструктура, там мають бути казарми, житло. Багато чого ще треба зробити литовській стороні", – зазначив Пісторіус.

Він пообіцяв зробити все можливе, щоб оснастити бригаду таким чином, якою вона повинна бути від самого початку.

У Кремлі напружилися через прибуття німецьких військових в Литву

"Це перший випадок, коли ми на постійній основі розміщуємо такий підрозділ за межами Німеччини", – нагадав Пісторіус.

Водночас в інтерв'ю ZDF він закликав до переоцінки фінансування збройних сил Німеччини, зауваживши, що коли йдеться про суворі боргові правила Берліна, слід розглянути можливість зробити виняток для викликів, пов'язаних з внутрішньою та зовнішньою безпекою.

Як повідомлялося, з понеділка у Литву починають поступово прибувати військові німецької бригади, яка у підсумку налічуватиме близько п'яти тисяч осіб.

Нагадаємо, в кінці 2023 року міністри оборони Німеччини і Литви після тривалих дискусій підписали план дій щодо розгортання німецької бригади у Литві.

В країну перекинуть 122-й механізований батальйон, який зараз дислокується на півдні Німеччини, і 203-й механізований батальйон, що перебуває на заході країни. Група швидкого реагування НАТО, яка вже перебуває у Литві, стане складовою бригади. 

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус казав, що повноцінне розгортання бригади завершиться до 2027 року. 

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