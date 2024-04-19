Єрмак і Сійярто домовились про зустріч наступного тижня

Голова Офісу президента Андрій Єрмак 19 квітня провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто "в межах постійного діалогу".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба ОП.

Під час розмови Сійярто та Єрмак "відзначили прогрес із ключових питань українсько-угорських відносин".

Вони "домовилися про двосторонню зустріч наступного тижня, а після неї – про телефонну розмову для оцінки результатів і планування подальших кроків", додали в Офісі президента.

Крім того, стверджується, що представники Києва та Будапешта домовились і далі працювати над проведенням "найближчим часом" зустрічі президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Нагадаємо, наприкінці січня голова ОП разом із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та Петером Сійярто провели переговори в Ужгороді. Єрмак стверджував, що вони засвідчили взаємне прагнення Києва й Будапешта провести зустріч на найвищому рівні.

Водночас угорський міністр на початку березня сказав, що зустріч Орбана і Зеленського найближчим часом не відбудеться. Повноцінної зустрічі між президентом України та угорським прем'єром не було від початку каденції Зеленського.

Серед проблемних питань в українсько-угорських відносинах – права угорської меншини на Закарпатті, а також позиція Будапешта щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про результати переговорів у січні читайте в матеріалі "Європейської правди".