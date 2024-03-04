Сійярто сказав пропагандистам РФ, що зустрічі Зеленського з Орбаном поки не буде

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто сказав, що зустріч угорського прем’єра Віктора Орбана і президента України Володимира Зеленського найближчим часом не відбудеться.

Як пише "Європейська правда", про це Сійярто сказав у коментарі російському пропагандистському агентству РИА Новости.

За словами угорського міністра, передумови для такої зустрічі ще не готові.

"Для цієї зустрічі необхідні деякі попередні умови, наразі ці умови для організації зустрічі ще далеко не готові", – зазначив Сійярто.

Наприкінці січня Сійярто заявляв, що до зустрічі Зеленського й Орбана залишився "довгий шлях", й що вона відбудеться після виконання Києвом умов Будапешта.

Угорський міністр зазначив: якщо Україна виконає умови Угорщини, це створить "чистий аркуш" у двосторонніх відносинах і дозволить провести зустріч на найвищому рівні.

Водночас керівник ОПУ Андрій Єрмак після переговорів з Сійярто заявив про "потужний крок" до зустрічі лідерів України та Угорщини.