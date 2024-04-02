Партія влади в Тбілісі вимагає від США зняти санкції з грузинських суддів

Провладна партія "Грузинська мрія" звернулася до посольства Сполучених Штатів із проханням зняти санкції із суддів.

Як пише "Європейська правда", про це заявив лідер парламентської більшості партії та виконавчий секретар Мамука Мдінарадзе, повідомляє проєкт SOVA.

За його словами, партія влади категорична в цьому питанні. Він зазначив, що Тбілісі поки не отримав доказів, які вказували б на доречність застосування санкцій до суддів.

"Якщо щось і може розпалити антиамериканські, антизахідні настрої, то це необґрунтовані рішення – такі, як застосування санкцій до суддів. Тому ми категорично вимагаємо, щоб вони скасували санкції та не дозволили жодному негідному і злісному суб'єкту маніпулювати цим фактом", – заявив Мдінарадзе.

Він висловив сподівання, що за період роботи посла Робін Данніган це питання "буде об'єктивно вирішено", і будуть зняті санкції, запроваджені США проти грузинських суддів.

"Досі ми не побачили доказів, які вказували б хоча б на релевантність цих санкцій, не кажучи про передумови та реальні підстави для їх запровадження", – додав Мдінарадзе.

Він додав, що партія влади вважає, що кілька суддів у Грузії підпадають під санкції безпідставно, що "заохочує приховану кампанію проти суду, до якої звертаються пересічні представники громадського сектору, "Нацруху" та його різних відгалужень".

Нагадаємо, у квітні минулого року Держдеп США застосував санкційний механізм уперше в історії грузино-американських відносин, запровадивши санкції проти трьох чинних і одного колишнього грузинського судді.

Їх звинуватили в "підриві верховенства закону і віри суспільства в судову систему Грузії". Візові обмеження для чотирьох грузинських суддів та членів їхніх сімей введено "у зв'язку з їхньою причетністю до великомасштабної корупції".

Нещодавно Державний департамент США висловив занепокоєння стосовно ініційованого партією влади "Грузинська мрія" законопроєкту, який має боротись із "ЛГБТ-пропагандою" і захистити "сімейні цінності".