Влада Грузії звинуватила ЄС у "пригнобленні" країни

У керівній партії Грузії "Грузинська мрія" звинуватили Євросоюз у несправедливому ставленні до країни у порівнянні з іншими державами, як прагнуть приєднатись до ЄС.

Про це пише тбіліський проєкт SOVA, повідомляє "Європейська правда".

Нещодавно Єврокомісія оголосила про досягнення значного прогресу Боснією і Герцеговиною у процесі євроінтеграції, а саміт ЄС дав "зелене світло" початку переговорів з балканською державою.

Однак рішення щодо Боснії вдарило по самолюбству "Грузинської мрії", оскільки та запевняє, що Тбілісі заслуговує на місце в ЄС більше за інших.

"На сьогодні є рішення (про відкриття переговорів. – Ред.) щодо України, Молдови та Боснії і Герцеговини, що ще раз показує несправедливість. Грузія, яка є лідером порівняно з усіма трьома країнами абсолютно за всіма параметрами, пригноблена.

Ця несправедливість з боку Європейського Союзу дуже сумна. Це ще раз показує, що, на жаль, рішення не ґрунтуються на заслугах. Сподіваюся, Євросоюз цього року, нарешті, ухвалить справедливе рішення щодо Грузії", – сказав спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі.

Зі схожю риторикою виступив і генеральний секретар "Грузинської мрії" Каха Каладзе. Він заявив про "брудну кампанію" з боку Брюсселя.

"Це було політичне рішення, і в нього були свої причини. Головною причиною було бажання дестабілізації в країні, щоб народ протиставити владі. І був дуже простий меседж: ось ви, грузини, гарний народ, заслуговуєте на статус, але ваша влада... Ось така брудна цілеспрямована кампанія", – заявив Каладзе.

Лідери ЄС за підсумками саміту минулого тижня опублікувала висновок, у якому закликали Грузію просуватися вперед щодо невиконаних пріоритетних реформ. Опозиція звинувачує "Грузинську мрію" у тому, що вона продовжує опиратися деолігархізації, судовій та виборчій реформам і боротьбі з корупцією.

14 грудня лідери ЄС підтримали рекомендацію Європейської комісії надати Грузії статус кандидата на вступ до ЄС, однак наразі Грузія трохи відстає від інших країн і не має рішення про згоду на початок переговорів про вступ.

Глава уряду Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що Тбілісі у питанні євроінтеграції "вдесятеро" випереджає Україну та Молдову, тож буде в ЄС раніше за них.

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