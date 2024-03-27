США стурбовані намірами грузинської влади боротись із "ЛГБТ-пропагандою"

Державний департамент США висловив занепокоєння стосовно ініційованого партією влади "Грузинська мрія" законопроєкту, який має боротись із "ЛГБТ-пропагандою" і захистити "сімейні цінності".

Про це відомство сказало в коментарі грузинському телеканалу Formula, повідомляє "Європейська правда".

В американському Держдепі зазначили, що "стурбовані очікуваним змістом" законодавства про "сімейні цінності", анонсованого грузинською владою.

"Ми ведемо переговори з урядом Грузії і чекаємо на публікацію повного тексту законопроєкту, і після цього ми зможемо сказати більше", – додали в американському зовнішньополітичному відомстві.

Лідер парламентської більшості Грузії Мамука Мдінарадзе 25 березня оголосив про наміри ініціювати конституційні зміни, "в яких будуть чітко прописані гарантії сімейних цінностей і захист неповнолітніх".

Серед іншого, "Грузинська мрія" хоче заборонити будь-які партнерства й шлюби, крім гетеросексуальних, "пропаганду одностатевих стосунків та інцесту" (що таке "пропаганда", там не уточнюється) й будь-які операції зі зміни статі.

У минулому в Грузії зривали ЛГБТ-заходи, у зв’язку з чим дипломати ЄС в країні заявили, що це "кинуло тінь" на відносини ЄС та Грузії та образ Грузії як країни, де поважають базові права людини.

У ЄС схожу боротьбу з "ЛГБТ-пропагандою" оголосив глава угорського уряду Віктор Орбан, через що у нього виник гострий конфлікт з Брюсселем.