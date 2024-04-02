Трамп вніс заставу на $175 мільйонів у справі про шахрайство

У понеділок Дональд Трамп вніс заставу в розмірі 175 мільйонів доларів у справі про цивільне шахрайство в Нью-Йорку, запобігши конфіскації активів владою штату, яка могла б зашкодити бізнес-імперії колишнього президента США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Республіканець Трамп був визнаний винним 16 лютого у шахрайському завищенні своїх статків на мільярди доларів, щоб забезпечити собі кращі умови кредитування та страхування.

Спочатку Трамп повинен був внести заставу в розмірі 454 мільйонів доларів, але апеляційний суд 25 березня призупинив виконання рішення судді Артура Енгорона за умови, що Трамп сплатить меншу суму протягом 10 днів.

Колегія з трьох суддів апеляційного суду розглядатиме апеляцію Трампа по суті. Рішення апеляційного суду про зменшення суми застави не означає, що колегія суддів ухвалить остаточне рішення.

Застава не дозволяє генеральному прокурору Нью-Йорка Летиції Джеймс переслідувати власність Трампа, включаючи Trump Tower, його курорт і поле для гольфу площею 370 акрів у Вестчестері та його маєток Мар-а-Лаго у Флориді.

Трамп заперечив правопорушення і заявив, що ця справа є політичним полюванням на відьом.

Нагадаємо, у вересні 2022 року генпрокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс подала цивільний позов у справі про шахрайство експрезидента США з нерухомістю.

Ця справа є частиною виру юридичних проблем, з якими зіткнувся Трамп, включаючи кримінальний судовий процес у Нью-Йорку, який має розпочатися 15 квітня. Трампа, який не визнав себе винним, звинувачують у незаконному приховуванні виплат порнозірці напередодні виборів 2016 року.