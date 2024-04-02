Трамп внес залог на $175 миллионов по делу о мошенничестве

В понедельник экс-президент США Дональд Трамп внес залог в размере 175 миллионов долларов по делу о гражданском мошенничестве в Нью-Йорке, предотвратив конфискацию активов властями штата, которая могла бы навредить его бизнес-империи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Республиканец Трамп был признан виновным 16 февраля в мошенническом завышении своего состояния на миллиарды долларов, чтобы обеспечить себе лучшие условия кредитования и страхования.

Первоначально Трамп должен был внести залог в размере 454 миллиона долларов, но апелляционный суд 25 марта приостановил исполнение решения судьи Артура Энгорона при условии, что Трамп оплатит меньшую сумму в течение 10 дней, что он и сделал.

Коллегия из трех судей апелляционного суда будет рассматривать апелляцию Трампа по существу.

Залог не позволяет генеральному прокурору Нью-Йорка Летиции Джеймс арестовать собственность Трампа, включая Trump Tower, его курорт и поле для гольфа площадью 370 акров в Вестчестере и его имение Мар-а-Лаго во Флориде.

Трамп отрицает правонарушения и заявил, что это дело является политической охотой на ведьм.

Напомним, в сентябре 2022 года генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала гражданский иск по делу о мошенничестве экс-президента США с недвижимостью.

Это дело является частью водоворота юридических проблем, с которыми столкнулся Трамп, включая уголовный судебный процесс в Нью-Йорке, который должен начаться 15 апреля. Трампа, который не признал себя виновным, обвиняют в незаконном сокрытии выплат порнозвезде накануне выборов 2016 года.