У Стамбулі спалахнула пожежа в нічному клубі на реконструкції: 27 загиблих
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Новини — Вівторок, 2 квітня 2024, 17:07 —
Новини — Вівторок, 2 квітня 2024, 17:07 —
У турецькому Стамбулі спалахнула пожежа в нічному клубі, який перебував на реконструкції, жертвами стали 27 осіб.
Про це повідомляє Anadolu з посиланням на дані місцевої влади, пише "Європейська правда".
Губернатор Стамбула заявив, що будівля, де спалахнула пожежа, перебувала на ремонті, і сказав, що загиблі були будівельниками.
Причина загоряння наразі невідома.
Ліквідацією пожежі займалися 31 одиниця техніки та 86 осіб особового складу.
Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая розповів, що за фактом пожежі розпочали розслідування.
Минулого тижня у Вільнюсі понад 12 годин гасили масштабну пожежу на автомобільному звалищі.
В лютому в іспанській Валенсії внаслідок пожежі у багатоповерхівці загинули 10 людей.
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