В Стамбуле вспыхнул пожар в ночном клубе на реконструкции: 29 погибших

В турецком Стамбуле вспыхнул пожар в ночном клубе, который находился на реконструкции, жертвами стали 29 человек.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на данные местных властей, пишет "Европейская правда".

Губернатор Стамбула заявил, что здание, где вспыхнул пожар, находилась на ремонте, и сказал, что погибшие были строителями.

Anadolu

Anadolu

Причина возгорания пока неизвестна.

Ликвидацией пожара занимались 31 единица техники и 86 человек личного состава.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая рассказал, что по факту пожара начали расследование.

Сначала сообщалось о 27 погибших, однако впоследствии министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что количество жертв возросло до 29.

На прошлой неделе в Вильнюсе более 12 часов тушили масштабный пожар на автомобильной свалке.

В феврале в испанской Валенсии в результате пожара в многоэтажке погибли 10 человек.