Лідерка молдовської Гагаузії каже, що її допитали та висунули звинувачення

Башкан (голова) автономного регіону Молдови Гагаузія Євгенія Гуцул заявила, що її допитували в Антикорупційній прокуратурі та висунули звинувачення.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це вона заявила на виході з будівлі Антикорупційної прокуратури після допиту.

Гуцул заявила, що перебувала в Антикорупційній прокуратурі зі своїми представниками протягом чотирьох годин, з яких приблизно половину часу тривав її допит, і наприкінці їй оголосили звинувачення.

"Звісно, я очікувала, що справа, сфабрикована два роки тому щодо мене і партії "Шор", буде рухатися прискореними темпами (…) Мене близько двох годин допитували, мені оголосили звинувачення", – заявила лідерка Гагаузії.

Вона повторила, що вважає справу сфабрикованою на замовлення президентки Маї Санду та керівної партії PAS, і що "тиск на неї є тиском на мешканців Гагаузії".

Поки точно невідомо, чого саме стосуються висунуті Гуцул звинувачення, NM очікує коментаря Антикорупційної прокуратури.

Речниця партії PAS Адріана Влас відкинула звинувачення Гуцул.

Нагадаємо, на другий день після другого туру виборів башкана Гагаузії у травні 2023 року, в якому Гуцул перемогла як кандидатка від партії "Шор", Національний центр боротьби з корупцією вилучив списки гагаузьких виборців у рамках справи про незаконне фінансування політичної партїі та підкупу виборців.

У березні цього року в.о. генпрокурора Іон Мунтяну заявив, що невдовзі справу, у якій фігурує Гуцул, передадуть до суду.

Також минулого місяця Гуцул на тиждень їздила у Росію та хвалилася фото зустрічі з Владіміром Путіним. Після повернення вона заявила, що домовлялась про дешевий газ і "бонуси до зарплат" для Гагаузії.