Голова молдовської Гагаузії заявила, що домовлялась в РФ про дешевий газ і "бонуси до зарплат"

Голова (башкан) Гагаузії, автономного регіону Молдови, заявила, що під час своєї поїздки у Росію домовлялася про дешевий газ для Гагаузії напряму від "Газпрому" та про "бонуси до заробітних плат" мешканцям регіону.

Як пише "Європейська правда", слова Євгенії Гуцул наводить Newsmaker.

Після повернення у Молдову башкан на брифінгу заявила, що на зустрічах у Росії, у тому числі з президентом Владіміром Путіним, обговорювала дешевий газ для регіону та бонусні виплати для мешканців зі "спецрахунків" у Росії.

"Раніше влада Молдови не дозволила укласти газову угоду з турецькою стороною. Ми звернулися до Росії з проханням отримувати газ за спеціальним тарифом напряму від "Газпрому", – заявила Євгенія Гуцул, додавши, що триває обговорення юридичних нюансів потенційної угоди.

Вона також заявила, що знайшла "спонсорів" у Росії – не уточнюючи, яких саме – які нібито готові були перерахувати додаткові кошти у бюджет Гагаузії, але їх нібито конфіскували через розпорядження Кишинева.

Гуцул сказала, що у зв’язку з цим звернулася до РФ з проханням "відкрити рахунки для мешканців Гагаузії" для бонусів до заробітних плат.

"Рахунки відкриють у російській платіжній системі "Мір". Жителі Гагаузії зможуть отримувати перекази з-за кордону", – заявила вона.

Незрозуміло, як у теорії це мало би працювати, оскільки система "Мір" на території Молдови недоступна.

Також невідомо, у який спосіб можливе постачання газу до автономного регіону з Росії, якщо Україна припинить транзит російського газу через свою територію із завершенням терміну дії відповідної угоди.

Прем’єр Дорін Речан назвав обіцянки Гуцул неправдою.

"Останні два роки ми бачили, як це злочинне угруповання (вочевидь, Речан говорив про партію "Шор" – Ред.) давало багато брехливих обіцянок. І я, і всі громадяни очікуємо, щоб члени цієї злочинної групи постали перед судом... Це брехливі обіцянки", – сказал Речан.

Нагадаємо, башкан Гагаузії Євгенія Гуцул у межах свого тижневого візиту до Росії зустрілась із Путіним і поскаржилась на "утиски" з боку Кишинева та отримала від президента РФ обіцянку "підтримки".

Протягом останніх тижнів до Москви їздили й інші молдовські політики, зокрема олігарх-утікач Ілан Шор та депутати Блоку комуністів і соціалістів.

Це сталось на тлі того, як голова молдовської спецслужби Александру Мустяце заявив, що Росія спробує втрутитися в президентські та парламентські вибори і спровокувати соціальні конфлікти в Гагаузії та Придністров'ї, щоб скомпрометувати вступ Молдови до ЄС.

Читайте також: Чи стане Гагаузія "новим Придністров’ям"? Розповідаємо про головну зону впливу РФ у Молдові