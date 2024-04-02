Лидер молдавской Гагаузии говорит, что ее допросили и выдвинули обвинения

Башкан (глава) автономного региона Молдовы Гагаузия Евгения Гуцул заявила, что ее допрашивали в Антикоррупционной прокуратуре и предъявили обвинение.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом она заявила на выходе из здания Антикоррупционной прокуратуры после допроса.

Гуцул заявила, что находилась в Антикоррупционной прокуратуре со своими представителями в течение четырех часов, из которых примерно половину времени длился ее допрос, и в конце ей объявили обвинение.

"Конечно, я ожидала, что дело, сфабрикованное два года назад в отношении меня и партии "Шор", будет двигаться ускоренными темпами (...) Меня около двух часов допрашивали, мне объявили обвинение", – заявила лидер Гагаузии.

Она повторила, что считает дело сфабрикованным по заказу президента Майи Санду и правящей партии PAS, и что "давление на нее является давлением на жителей Гагаузии".

Пока точно неизвестно, чего именно касаются выдвинутые Гуцул обвинения, NM ожидает комментария Антикоррупционной прокуратуры.

Пресс-секретарь партии PAS Адриана Влас отвергла обвинения Гуцул.

Напомним, на второй день после второго тура выборов башкана Гагаузии в мае 2023 года, в котором Гуцул победила как кандидат от партии "Шор", Национальный центр борьбы с коррупцией изъял списки гагаузских избирателей в рамках дела о незаконном финансировании политической партии и подкупа избирателей.

В марте этого года и.о. генпрокурора Ион Мунтяну заявил, что вскоре дело, в котором фигурирует Гуцул, передадут в суд.

Также в прошлом месяце Гуцул на неделю ездила в Россию и хвасталась фото встречи с Владимиром Путиным. По возвращении она заявила, что договаривалась о дешевом газе и "бонусах к зарплатам" для Гагаузии.