Сенат США буде голосувати за допомогу Україні у вівторок

Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за схвалений 20 квітня Палатою представників законопроєкт про допомогу Україні у вівторок, 23 квітня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter (X).

Шумер заявив, що Сенат готовий зробити наступний крок щодо доповнення до закону про нацбезпеку.

"Палата представників нарешті затвердила фінансування для України, Ізраїлю, Індо-Тихоокеанського регіону та гуманітарної допомоги.

А Сенат уклав угоду про завершення роботи з першим голосуванням (за пакет законопроєктів – ред.) у вівторок", – написав він.

В суботу Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України. За схвалення проєкту проголосували 311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112.

Проєкт обіцяли передати на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про міжнародну допомогу США HR.815, який був прийнятий у лютому. Це має спростити процедуру затвердження пакета в Сенаті.

Президент США Джо Байден пообіцяв підписати ухвалений проєкт з допомогою.

Про те, що включили у законодавство щодо допомоги Україні, читайте у статті: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.

Дивіться також відеопояснення з деталями нового проєкту з допомогою Україні.