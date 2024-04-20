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Палата представників США схвалила закон про фінансову і військову допомогу Україні

Новини — Субота, 20 квітня 2024, 20:47 — Ірина Кутєлєва

Палата представників США у суботу, 20 квітня, проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За схвалення проєкту проголосували  311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112, ще 7 не голосували, а один утримався. 

 
 

Ухвалення законопроєкту супроводжувалось оваціями з боку конгресменів. Також члени Палати почали розмахувати українськими прапорами, через що отримали зауваження, оскільки в Конгресі заборонено розгортати прапори іноземних держав.

Тепер проєкт буде переданий на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про міжнародну допомогу США HR.815, який був прийнятий у лютому.

Це має спростити процедуру затвердження пакета в Сенаті.

Президент США Джо Байден пообіцяв підписати ухвалений проєкт з допомогою.

Як відомо, пакет проєктів, який включає підтримку України, спікер Палати представників Майк Джонсон вніс у середу, він передбачає виділення близько 61 мільярда доларів на допомогу Україні й союзникам.

Про те, що включили у законодавство щодо допомоги Україні, читайте у статті: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.

Дивіться також відеопояснення  з деталями нового проєкту з допомогою Україні.

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США Фінансова допомога