Сенат США будет голосовать за помощь Украине во вторник

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Сенат будет голосовать за одобренный 20 апреля Палатой представителей законопроект о помощи Украине во вторник, 23 апреля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter (X).

Шумер заявил, что Сенат готов сделать следующий шаг по дополнению к закону о нацбезопасности.

"Палата представителей наконец утвердила финансирование для Украины, Израиля, Индо-Тихоокеанского региона и гуманитарной помощи.

А Сенат заключил соглашение о завершении работы с первым голосованием (за пакет законопроектов – ред) во вторник", – написал он.

В субботу Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины. За одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112.

Проект обещали передать на рассмотрение Сената как изменения к сенатскому законопроекту о международной помощи США HR.815, который был принят в феврале. Это должно упростить процедуру утверждения пакета в Сенате.

Президент США Джо Байден пообещал подписать принятый проект с помощью.

О том, что включили в законодательство о помощи Украине, читайте в статье: Конгресс готовит победу Украины. Как США планируют изменить бюджет и правила поддержки ВСУ.

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