Тисячі людей на іспанських Канарах протестували проти масового туризму

Тисячі людей протестували в суботу на Тенерифе, закликаючи іспанський острів тимчасово обмежити приплив туристів, щоб зупинити бум короткострокової оренди житла і будівництва готелів, який призводить до зростання вартості житла для місцевих мешканців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Тримаючи плакати з написами "Тут живуть люди" і "Ми не хочемо бачити, як гине наш острів", демонстранти заявили, що необхідно внести зміни в туристичну галузь, на яку припадає 35% валового внутрішнього продукту Канарських островів.

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"Це не послання проти туристів, а проти туристичної моделі, яка не приносить користі цій землі і потребує змін", – сказав один з протестувальників в під час маршу в столиці Тенерифе, Санта-Крус-де-Тенерифе.

Менші марші відбулися і в інших містах групи островів та інших іспанських містах, всі вони були організовані близько двома десятками екологічних організацій напередодні піку літнього сезону відпусток.

Організації вважають, що місцева влада повинна тимчасово обмежити кількість відвідувачів, щоб зменшити тиск на навколишнє середовище, інфраструктуру та житловий фонд островів, а також ввести обмеження на купівлю нерухомості іноземцями.

"Влада повинна негайно зупинити цю корумповану і руйнівну модель, яка виснажує ресурси і робить економіку більш нестабільною. Канарські острови мають межі, і терпіння людей теж", – сказав Антоніо Буллон, один з лідерів протесту.

За офіційними даними, у 2023 році архіпелаг з населенням 2,2 мільйона осіб відвідали майже 14 мільйонів іноземних туристів, що на 13% більше, ніж у попередньому році.

Влада островів занепокоєна їхнім впливом на місцевих жителів. Очікується, що цього року буде ухвалено законопроєкт, який посилює правила короткострокової оренди житла, після скарг мешканців, яких витіснили з ринку житла.

Президент Канарських островів Фернандо Клавіхо заявив у п'ятницю, що він "пишається" тим, що регіон є провідним іспанським туристичним напрямком, але визнав, що необхідно посилити контроль, оскільки сектор продовжує зростати.

"Ми не можемо продовжувати відвертатися. Інакше готелі продовжуватимуть відкриватися без будь-якого контролю", – сказав він.

Нагадаємо, Амстердам, який прагне побороти масовий туризм, що останніми роками став значною проблемою для нідерландської столиці, майже повністю заборонив будівництво нових готелів.

Торік міська влада Амстердама заборонила круїзним лайнерам заходити в центр міста, щоб обмежити кількість відвідувачів і зменшити забруднення.