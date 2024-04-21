Тысячи людей на испанских Канарах протестовали против массового туризма

Тысячи людей протестовали в субботу на Тенерифе, призывая испанский остров временно ограничить приток туристов, чтобы остановить бум краткосрочной аренды жилья и строительства отелей, который приводит к росту стоимости жилья для местных жителей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Держа плакаты с надписями "Здесь живут люди" и "Мы не хотим видеть, как гибнет наш остров", демонстранты заявили, что необходимо внести изменения в туристическую отрасль, на которую приходится 35% валового внутреннего продукта Канарских островов.

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"Это не послание против туристов, а против туристической модели, которая не приносит пользы этой земле и нуждается в изменениях", – сказал один из протестующих в во время марша в столице Тенерифе, Санта-Крус-де-Тенерифе.

Меньшие марши состоялись и в других городах группы островов и других испанских городах, все они были организованы около двумя десятками экологических организаций в преддверии пика летнего сезона отпусков.

Организации считают, что местные власти должны временно ограничить количество посетителей, чтобы уменьшить давление на окружающую среду, инфраструктуру и жилой фонд островов, а также ввести ограничения на покупку недвижимости иностранцами.

"Власти должны немедленно остановить эту коррумпированную и разрушительную модель, которая истощает ресурсы и делает экономику более нестабильной. Канарские острова имеют пределы, и терпение людей тоже", – сказал Антонио Буллон, один из лидеров протеста.

По официальным данным, в 2023 году архипелаг с населением 2,2 миллиона человек посетили почти 14 миллионов иностранных туристов, что на 13% больше, чем в предыдущем году.

Власти островов обеспокоены их влиянием на местных жителей. Ожидается, что в этом году будет принят законопроект, ужесточающий правила краткосрочной аренды жилья, после жалоб жителей, которых вытеснили с рынка жилья.

Президент Канарских островов Фернандо Клавихо заявил в пятницу, что он "гордится" тем, что регион является ведущим испанским туристическим направлением, но признал, что необходимо усилить контроль, поскольку сектор продолжает расти.

"Мы не можем продолжать отворачиваться. Иначе отели будут продолжать открываться без какого-либо контроля", – сказал он.

Напомним, Амстердам, который стремится побороть массовый туризм, который в последние годы стал значительной проблемой для нидерландской столицы, почти полностью запретил строительство новых отелей.

В прошлом году городские власти Амстердама запретили круизным лайнерам заходить в центр города, чтобы ограничить количество посетителей и уменьшить загрязнение.