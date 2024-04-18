Амстердам заборонив будувати нові готелі – майже повністю

Амстердам, який прагне побороти масовий туризм, що останніми роками став значною проблемою для нідерландської столиці, майже повністю заборонив будівництво нових готелів.

Про це влада міста повідомила у середу, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Міська влада зазначила, що хоче зробити Амстердам зручним для проживання мешканців і відвідувачів.

"Це означає: відсутність надмірного туризму, відсутність нових готелів і не більше 20 мільйонів ночівель туристів у готелях на рік", – йдеться в заяві міської влади.

Новий готель в Амстердамі можна буде побудувати лише в тому випадку, якщо зачиниться якийсь інший готель, при цьому кількість спальних місць не збільшиться, і якщо новий готель буде кращим, наприклад, більш екологічним.

Відтепер невеликий готель із лише кількома кімнатами не можна буде замінити більшим об’єктом.

Також бажано, щоб новий готель розташовувався за межами центру.

Однак це правило не діятиме для будівництва нових готелів, які вже отримали дозвіл.

Торік міська влада Амстердама заборонила круїзним лайнерам заходити в центр міста, щоб обмежити кількість відвідувачів і зменшити забруднення.

А ще міська рада запустила онлайн-кампанію, закликаючи молодих британців, які планують провести парубочу вечірку в Амстердамі, триматися подалі.