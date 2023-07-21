Амстердам заборонив захід круїзних лайнерів у центр міста

Міська влада Амстердама заборонила круїзним лайнерам заходити в центр міста, щоб обмежити кількість відвідувачів і зменшити забруднення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Місцеві посадовці наполягають, що візити круїзних суден, які забруднюють довкілля, не відповідають амбіціям міста щодо сталого розвитку.

Проходження круїзних суден також не сумісне з планами будівництва нового мосту між історичним південним районом міста та районом Норд.

Це означає, що центральний круїзний термінал на річці Ей біля головного залізничного вокзалу Амстердама закриється.

Круїзні кораблі стали символом проблеми надмірного туризму у популярному європейському місті. Пропозиція прибрати їх із центру була ухвалена переважною більшістю голосів.

Амстердам став жертвою власної популярності, щороку місто приваблює 20 мільйонів відвідувачів.

Заборона заходу круїзних лайнерів є одним із останніх кроків для припинення масового туризму в місті. Міська влада намагалася врегулювати ситуацію, заборонивши куріння марихуани у кварталі червоних ліхтарів.

У березні міська рада запустила онлайн-кампанію, закликаючи молодих британців, які планують провести парубочу вечірку в Амстердамі, триматися подалі.