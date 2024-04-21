Лідер німецької опозиції назвав Китай загрозою безпеці країни

Після поїздки канцлера Німеччини Олафа Шольца до Китаю голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС), який перебуває в опозиції, Фрідріх Мерц поклав на уряд у Пекіні часткову відповідальність за численні війни та кризи по всьому світу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

"Китай поводиться все більш репресивно всередині країни і все більш агресивно за кордоном. Таким чином Китайська Народна Республіка стає все більш серйозною загрозою і нашій безпеці", – заявив Мерц в неділю, 21 квітня.

На думку лідера найбільшої опозиційної партії Німеччини, Китай не зацікавлений у закінченні війни в Україні.

"Такі країни, як Північна Корея, підтримуються Китаєм, як і загарбницька війна Росії проти України", – сказав Мерц.

Він зазначив, що хоча Китай, ймовірно, справляв певний стримуючий вплив на господаря Кремля Владіміра Путіна, ця країна "навряд чи візьме участь у будь-якій конференції, яка буде скликана для припинення загарбницької війни Росії в Україні". Росія, ймовірно, також не братиме участі, додав політик. "Це показує, що Росія та Китай насправді не зацікавлені у припиненні війни проти України", – сказав він.

Мерц визнав, що Китай залишається економічно цікавим для німецького бізнесу. "Водночас кожній німецькій компанії рекомендується проаналізувати ризики, мінімізувати їх, а також правильно закласти їх у свої баланси. Ми не повинні за кілька років оглядатися назад і говорити, як у випадку з Росією, що ми неправильно оцінили ситуацію", – зазначив. глава ХДС.

"Будь-хто, хто інвестує в Китай сьогодні, повинен оцінити зростання ризику. Крім того, підприємства повинні заздалегідь зрозуміти, що ми не будемо готові рятувати компанії, які взяли на себе занадто великий ризик у таких країнах, як Китай", – попередив Мерц.

Щодо стратегічно важливих ресурсів та товарів, держава також має чітко визначити рамки для інвестицій та торгівлі, "щоб ми знову не потрапили в небезпечну залежність, як це сталося з російським газом", додав він.

Раніше Шольц заявив, що продовжить надавати Україні військову допомогу, але водночас хоче активізувати дипломатичні зусилля для завершення розв'язаної РФ війни.

Дводенна конференція високого рівня щодо врегулювання війни в Україні – інавгураційний Саміт миру – відбудеться у Швейцарії 15 і 16 червня.

Росія вже говорила, що не братиме участі в переговорах.

Президент Зеленський говорив, що розроблені у Швейцарії деталі мирного плану деякі "представники континентів" передадуть РФ.