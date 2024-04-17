Шольц каже, що для завершення війни в Україні потрібна не лише допомога зброєю, а й дипломатія

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що продовжить надавати Україні військову допомогу, але водночас хоче активізувати дипломатичні зусилля для завершення розв'язаної РФ війни.

Про це він заявив, підбиваючи підсумки переговорів із керівництвом Китаю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Шольц наголосив на важливості того, що союзники підтримуватимуть Україну "так інтенсивно і так довго, як це необхідно", але водночас "сприятимуть дипломатичним зусиллям".

Канцлер розповів, що під час поїздки до Китаю він побачив сигнали, які свідчать про широку підтримку і розуміння необхідності продовження розпочатих у Копенгагені, Джидді, Валлетті, Давосі переговорів.

"Я вважаю, що це необхідний прогрес. Тому що окрім військової підтримки України з боку Німеччини та її друзів і союзників є також питання дипломатії – і саме це зараз у центрі уваги… Для мене дуже важливо, щоб було ясно, що Путін не може просто продовжувати цю війну, як він її почав", – зазначив Шольц.

Раніше Шольц дорікнув Китаю за підтримку Росії, яка веде загарбницьку війну проти України.

Минулого тижня міністерка фінансів США Джанет Єллен, яка завершила чотириденний візит до Китаю, заявила, що мала там "важкі розмови" про Україну та підтримку Росії китайськими компаніями.

ЗМІ повідомляли, що держсекретар США Ентоні Блінкен у спілкуванні з колегами у ЄС і НАТО повідомив, що Китай допомагає Росії "у масштабах, що викликають занепокоєння", надаючи інструментарій і технології.