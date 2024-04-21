Лидер немецкой оппозиции назвал Китай угрозой безопасности страны

После поездки канцлера Германии Олафа Шольца в Китай находящийся в оппозиции председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц возложил на правительство в Пекине частичную ответственность за многочисленные войны и кризисы по всему миру.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

"Китай ведет себя все более репрессивно внутри страны и все более агрессивно за рубежом. Таким образом Китайская Народная Республика становится все более серьезной угрозой и нашей безопасности", – заявил Мерц в воскресенье, 21 апреля.

По мнению лидера крупнейшей оппозиционной партии Германии Китай не заинтересован в окончании войны в Украине.

"Такие страны как Северная Корея поддерживаются Китаем, как и захватническая война России против Украины", – сказал Мерц.

Он отметил, что хотя Китай, вероятно, оказал определенное сдерживающее влияние на хозяина Кремля Владимира Путина, эта страна "вряд ли примет участие в любой конференции, созванной для прекращения захватнической войны России в Украине". Россия, вероятно, также не будет участвовать, добавил политик. "Это показывает, что Россия и Китай действительно не заинтересованы в прекращении войны против Украины", – сказал он.

Мерц признал, что Китай остается экономически интересным для германского бизнеса. "В то же время каждой немецкой компании рекомендуется проанализировать риски, минимизировать их, а также правильно заложить их в свои балансы. Мы не должны через несколько лет оглядываться назад и говорить, как в случае с Россией, что мы неправильно оценили ситуацию", – отметил. глава ХДС.

"Любой кто инвестирует в Китай сегодня должен оценить рост риска. Кроме того, предприятия должны заранее понять, что мы не будем готовы спасать компании, которые взяли на себя слишком большой риск в таких странах, как Китай", – предупредил Мерц. .

Относительно стратегически важных ресурсов и товаров государство также должно четко определить рамки для инвестиций и торговли, "чтобы мы снова не попали в опасную зависимость, как это произошло с российским газом", добавил он.

Ранее Шольц заявил, что продолжит оказывать Украине военную помощь, но одновременно хочет активизировать дипломатические усилия для завершения развязанной РФ войны.

Двухдневная конференция высокого уровня по урегулированию войны в Украине – инаугурационный Саммит мира – состоится в Швейцарии 15 и 16 июня.

Россия заявила, что не будет участвовать в переговорах.

Президент Зеленский говорил, что разработанные в Швейцарии детали мирного плана некоторые "представители континентов" передадут РФ.