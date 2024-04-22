ЗМІ: Військову базу США в Сирії атакували ракетами

По військовій базі США на північному сході Сирії випустили щонайменше п'ять ракет з території Іраку.

Як пише "Європейська правда", про це агентству Reuters повідомили джерела в органах безпеки Іраку і американський посадовець.

У публікації йдеться, що ракети по американській базі запускались з напрямку іракського міста Зуммар.

Ця атака на американський військовий об’єкт на Близькому Сході стала першою з лютого.

Вона сталась наступного дня після того, як прем'єр-міністр Іраку Мохаммед Шиа ас-Судані повернувся з візиту до США, де він зустрівся з президентом Джо Байденом у Білому домі.

У дописі в Telegram-каналі, пов’язаному з відгалуженням ІДІЛ з "Катаїб Хезболла", йдеться про те, що збройні угруповання в Іраку вирішили відновити напади після майже тримісячної перерви, оскільки не бачать значного прогресу в переговорах про припинення роботи військової коаліції на чолі з США в Іраку.

Інший популярний Telegram-канал, близький до "Катаїб Хезболла", Sabreen News, пізніше повідомив, що офіційної заяви від підтримуваного Іраном угруповання не було.

Американський посадовець на умовах анонімності повідомив, що з Іраку було випущено понад п'ять ракет по військах на коаліційній базі в Румаліні, але ніхто з американського контингенту не постраждав.

Співрозмовник агентства назвав це "невдалою ракетною атакою". Але наразі незрозуміло, чи ракети не влучили в базу, чи були знищені ще до того, як досягли її.

Нагадаємо, минулої п'ятниці Ізраїль завдав удару по території Ірану. Атака стала відповіддю на удари Ірану ракетами і дронами по Ізраїлю, абсолютну більшість з яких минулими вихідними перехопили, зокрема за допомогою сил США.

За інформацією місцевих ЗМІ, три вибухи пролунали неподалік від військової бази на північному заході іранської провінції Ісфахан, де розташовані ядерні об’єкти. Іранське телебачення стверджує про збиття трьох дронів.

Посадовець США заявив на умовах анонімності, що Вашингтон не підтримав удар Ізраїлю по території Ірану, хоча й був попереджений про нього.