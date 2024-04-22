Румунська проросійська партія заперечує звинувачення в антиукраїнських провокаціях

Румунська проросійська партія AUR заперечує звинувачення в тому, що незабаром може почати дезінформаційну кампанію з антиукраїнськими повідомленнями.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

За словами джерел у румунській розвідці, мета кампанії з дезінформації – показати утиск прав румунів в Україні. Для підготовки кампанії представники AUR наразі проводять інтерв’ю зі священниками сіл Чернівецької, Закарпатської та Одеської областей, де проживають багато етнічних румунів, додали джерела.

"Ця операція є частиною внутрішньорумунського політичного ландшафту, але вона може негативно вплинути на імідж України", – сказав представник спецслужби у розмові з Kyiv Post.

"Це потенційно може призвести до ескалації ситуації, що призведе до блокування транзиту та розпалювання протестних настроїв", – додало джерело.

Офіційні дані МЗС Румунії свідчать, що в Україні проживає понад 210 тисяч румунів і понад 120 тисяч румуномовних людей, які ідентифікують себе як молдовани. Передбачувана стратегія AUR передбачає контакти з місцевим духовенством і сім’ями етнічних румунських солдатів, які служать в ЗСУ.

Аналогічну інформаційну кампанію проводять представники партії "Болгарське відродження" в Одеській області, орієнтуючись на села, населені переважно етнічними болгарами, повідомляють джерела в міністерстві.

За словами джерела в українській розвідці, ці одночасні кампанії свідчать про можливу координацію Кремля з метою ускладнення геополітичної ситуації в Україні.

Але AUR не сприйняв ці звинувачення легковажно, а голова Національної ради Клаудіу Тирзіу звинуватив український уряд у втручанні у внутрішні справи Румунії та намаганні залякати румунські громади в Україні та Румунську православну церкву.

Тирзіу заперечив причетність AUR до будь-яких операцій на території України та розкритикував Kyiv Post за нібито наклеп на партію.

Далі він охарактеризував Головне управління розвідки як наступника радянської військової розвідувальної служби, ГРУ, і звинуватив його у ворожих діях проти Румунії та її громадян з 1991 року.

Ультраправа партія виступає проти румунської допомоги Україні та транзиту української сільськогосподарської продукції через Румунію, а її лідеру Джордже Сіміону заборонили в’їзд як в Україну, так і в Молдову.

Раніше Клаудіу Тирзіу заявив про територіальні претензії на українські землі Північної Буковини, Закарпаття, Бессарабії, а також всю Молдову.