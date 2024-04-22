Румынская пророссийская партия отрицает обвинения в антиукраинских провокациях

Румынская пророссийская партия AUR отрицает обвинения в том, что вскоре может начать дезинформационную кампанию с антиукраинскими сообщениями.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

По словам источников в румынской разведке, цель кампании по дезинформации – показать ущемление прав румын в Украине. Для подготовки кампании представители AUR сейчас проводят интервью со священниками сел Черновицкой, Закарпатской и Одесской областей, где проживают много этнических румын, добавили источники.

"Эта операция является частью внутрирумынского политического ландшафта, но она может негативно повлиять на имидж Украины", – сказал представитель спецслужбы в разговоре с Kyiv Post.

"Это потенциально может вызвать эскалацию ситуации, что приведет к блокированию транзита и разжиганию протестных настроений", – добавил источник.

Официальные данные МИД Румынии свидетельствуют, что в Украине проживает более 210 тысяч румын и более 120 тысяч румыноязычных людей, которые идентифицируют себя как молдаване. Предполагаемая стратегия AUR предусматривает контакты с местным духовенством и семьями этнических румынских солдат, которые служат в ВСУ.

Аналогичную информационную кампанию проводят представители партии "Болгарское возрождение" в Одесской области, ориентируясь на села, населенные преимущественно этническими болгарами, сообщают источники в министерстве.

По словам источника в украинской разведке, эти одновременные кампании свидетельствуют о возможной координации Кремля с целью осложнения геополитической ситуации в Украине.

Но AUR не воспринял эти обвинения легкомысленно, а председатель Национального совета Клаудиу Тырзиу обвинил украинское правительство во вмешательстве во внутренние дела Румынии и попытке запугать румынские общины в Украине и Румынскую православную церковь.

Тырзиу отрицал причастность AUR к любым операциям на территории Украины и раскритиковал Kyiv Post за якобы клевету на партию.

Далее он упрекнул Главное управление разведки в том, что оно является преемником советской военной разведывательной службы, ГРУ, и обвинил его во враждебных действиях против Румынии и ее граждан с 1991 года.

Ультраправая партия выступает против румынской помощи Украине и транзита украинской сельскохозяйственной продукции через Румынию, а ее лидеру Джордже Симиону запретили въезд как в Украину, так и в Молдову.

Ранее Клаудиу Тырзиу заявил о территориальных претензиях на украинские земли Северной Буковины, Закарпатья, Бессарабии, а также всю Молдову.