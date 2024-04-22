Командующий Силами обороны Эстонии предлагает поднять расходы на оборону до 5% ВВП

Командующий Сил обороны генерал Мартин Херем считает, что в течение следующих двух лет страна должна увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, прежде всего для закупки достаточного количества боеприпасов.

Об этом Херем заявил в интервью радио ERR, сообщает "Европейская правда".

Топгенерал Эстонии считает, что в следующие несколько лет оборонный бюджет страны "должен быть намного больше, чем сейчас, а потом снова немного уменьшиться", чтобы учесть разницу в расходах на закупку и содержание.

"Это не должно быть пять процентов в течение следующих 10 лет, возможно, пять процентов в течение следующих двух лет, а затем немного меньше", – сказал Херем.

Он добавил, что речь идет не просто о том, чтобы попросить больше денег, а о "конкретной операционализированной потребности".

"Если Россия уйдет из Украины, на подготовку (России к новой агрессии. – Ред.) уйдет несколько лет. Я думаю, что у нас может быть не более трех лет. Мы сделали расчеты, но не будет хватать 1,5 миллиарда боеприпасов", – сказал Херем.

Командующий эстонскими Силами обороны пояснил, что эти боеприпасы – причем речь идет о минимальной оценке – позволят сдержать российские войска на расстоянии, чтобы потенциальная агрессия Москвы не переросла в контактные бои.

Ранее Херем заявлял, что для реализации российских угроз в адрес НАТО и, в частности, стран Балтии необходима реализация сразу нескольких факторов, ключевой из которых – завершение войны в Украине.

Он также сказал, что НАТО недооценил способности РФ производить снаряды и пополнять армию.