Командувач Сил оборони Естонії назвав фактори, за яких можлива агресія РФ проти НАТО

Для реалізації російських погроз на адресу НАТО і, зокрема, країн Балтії необхідна реалізація одразу кількох чинників, ключовий з яких – завершення війни в Україні.

Таку думку в інтерв'ю телеканалу ETV дав командувач Силами оборони Естонії Мартін Херем, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За його словами, той факт, що Росія становить загрозу, доказів не потребує, але, для того щоб загроза матеріалізувалася, необхідно розглянути чотири фактори.

"По-перше, Росія повинна вийти з війни з Україною, тобто вивести основну частину своїх сил, наприклад, 300 000 з 400 000 військовослужбовців", – сказав Херем.

По-друге, вважає він, російській армії необхідно буде час на відновлення. За оцінками естонського командувача, воно може тривати приблизно рік.

"По-третє, навіть якщо вона відновиться за рік, навіть якщо Україна вийде з війни, у світі має статися щось значне – суперпандемія, повний крах економіки, війна на Тайвані, на Балканах. У такому разі ми маємо бути дуже пильними", – зазначив Херем.

Четвертим фактором, який можна змінити, за оцінкою Херема, є підготовка до реалізації загрози.

"Чим краще ми підготовлені, тим менша ймовірність того, що вона спробує це зробити. Але якщо ми не будемо говорити про це, ми навряд чи підготуємося до цього, тоді цього можна очікувати. Звідси і беруться ці розрахунки на три-п'ять років. Цього року вона навряд чи вийде з війни з Україною, тому додамо рік або два, тож уже вийде три", – пояснив він.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше попередив, що РФ може напасти на країну-члена НАТО за кілька років.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявляв, що Україна зараз стримує російську агресію на своїй території, але у разі її поразки "ви повинні бути готові відповісти на питання, хто тоді буде стримувати Росію".