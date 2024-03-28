Командувач армії Естонії: Для перемоги над Росією треба подвоїти витрати на оборону

Командувач Сил оборони Естонії Мартін Герем стверджує, що його країні необхідно подвоїти витрати на оборону протягом наступних двох років, щоб накопичити достатньо боєприпасів і завдати рішучої поразки російським силам, які можуть вторгнутись у країну.

Про це він сказав під час візиту до Японії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

На думку естонського генерала, ані загроза ядерної відповіді, ані перспектива значних втрат не зупинять Владіміра Путіна, якщо він вирішить напасти на Естонію.

"Якщо ти покажешся на моєму кордоні, то вирішальна перемога повинна настати дуже швидко: не за місяці і роки, а за дні й тижні. Якщо ми справді віримо, що це може статись через три роки, то ми повинні ухвалювати рішення вже сьогодні", – додав він.

Герем додав, що говорив з представниками Міністерства оборони Японії в Токіо про придбання компонентів, які могли б допомогти Естонії дешевше будувати оборонну техніку.

Естонія вже збільшила свій оборонний бюджет приблизно до 3% ВВП, що є одним із найвищих показників серед членів НАТО.

Минулого місяця естонська Служба зовнішньої розвідки заявила, що Росія готується до військової конфронтації із Заходом протягом наступного десятиліття і має намір подвоїти кількість військ, розміщених уздовж її кордону з країнами Балтії та Фінляндією.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна також говорив, що НАТО має близько трьох-чотирьох років для зміцнення своєї оборони, перш ніж Росія вирішить випробувати Альянс.