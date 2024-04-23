ЗМІ: Співробітника політика "Альтернативи для Німеччини" підозрюють в шпигунстві на Китай

У Дрездені заарештовано співробітника головного кандидата на виборах до Європарламенту від "Альтернативи для Німеччини" Максиміліана Кра.

Як пише "Європейська правда", про це у вівторок повідомили кілька німецьких ЗМІ, зокрема Welt.

Генеральний прокурор ФРН звинувачує затриманого в тому, що він діяв як агент спецслужб і шпигував на користь Китаю.

Згідно з повідомленнями ARD і газети Zeit, це був співробітник головного кандидата від "Альтернативи для Німеччини" на європейських виборах Максиміліана Кра. Кажуть, що він шпигував за китайським опозиційним рухом, а також передавав інформацію з Європарламенту до Китаю.

Обвинуваченому 43 роки, його звуть Цзянь Г. Його заарештували у Дрездені минулої ночі.

За інформацією Welt, органи безпеки вже давно стежили за оточенням Кра через його зв'язки з Китаєм.

Цзянь Г. запропонував себе як інформатора німецькій владі близько десяти років тому, повідомляє ARD. Однак тоді його віднесли до категорії ненадійних. Була підозра, що він може бути подвійним агентом Китаю.

Раніше повідомлялося, що китайські шпигуни націлилися на напівпровідникову, аерокосмічну та морську промисловість Нідерландів, намагаючись зміцнити збройні сили КНР.

Перед цим Сполучені Штати попросили союзників запровадити більше обмежень на обслуговування обладнання для виробництва мікросхем у Китаї, прагнучи ще більше перешкодити амбіціям Пекіна у створенні передових напівпровідників.