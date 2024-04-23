СМИ: Сотрудника политика "Альтернативы для Германии" подозревают в шпионаже на Китай

В Дрездене арестовали сотрудника главного кандидата на выборах в Европарламент от "Альтернативы для Германии" Максимилиана Кра.

Как пишет "Европейская правда", об этом во вторник сообщил ряд немецких СМИ, в частности Welt.

Генеральный прокурор ФРГ обвиняет его в том, что он действовал как агент спецслужб и шпионил в пользу Китая.

Согласно сообщениям ARD и газеты Zeit, это был сотрудник главного кандидата от "Альтернативы для Германии" на европейских выборах Максимилиана Кра. Говорят, что он шпионил за китайским оппозиционным движением, а также передавал информацию из Европарламента в Китай.

Обвиняемому 43 года, его зовут Цзянь Г. Он был арестован в Дрездене прошлой ночью.

По информации Welt, органы безопасности уже давно следили за окружением Кра из-за его связей с Китаем.

Цзянь Г. предложил себя в качестве информатора немецким властям около десяти лет назад, сообщает ARD. Однако тогда он был отнесен к категории ненадежных. Существовало подозрение, что он был возможным двойным агентом Китая.

Ранее сообщалось, что китайские шпионы нацелились на полупроводниковую, аэрокосмическую и морскую промышленность Нидерландов, пытаясь укрепить вооруженные силы КНР.

Перед этим Соединенные Штаты попросили союзников ввести больше ограничений на обслуживание оборудования для производства микросхем в Китае, стремясь еще больше помешать амбициям Пекина в создании передовых полупроводников.