США просять союзників посилити обмеження щодо виробництва чипів у Китаї

Сполучені Штати просять союзників запровадити більше обмежень на обслуговування обладнання для виробництва мікросхем у Китаї, прагнучи ще більше перешкодити амбіціям Пекіна у створенні передових напівпровідників.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

"Ми наполягаємо на тому, щоб не обслуговувати ці ключові компоненти, тому обговорюємо це з нашими союзниками", – заявив заступник міністра торгівлі США з питань промисловості та безпеки Алан Естевес.

За його словами, Вашингтон не прагне обмежувати постачальників обладнання в обслуговуванні більшої кількості периферійних деталей, які китайські фірми здатні ремонтувати самостійно.

Як зазначає Bloomberg, амерканські посадовці були захоплені зненацька, коли компанія Huawei випустила новий смартфон на базі передового 7-нанометрового чіпа китайського виробництва у 2023 році, у виготовленні якого покладалися на іноземне обладнання.

У публікації йдеться, що після прориву Huawei США чинять тиск на союзників, щоб вони обмежили доступ Китаю до передових технологій, та вже заборонив компанії Applied Materials та її партнерам зі США обслуговувати їхнє обладнання на китайських підприємствах, яких внесли до чорного списку.

Раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість закриття лазівки, яка дає китайським компаніям доступ до американських чипів штучного інтелекту (ШІ) через підрозділи, розташовані за кордоном.

Перед цим Міністерство торгівлі США додало 42 китайські компанії до списку експортного контролю у зв'язку з підтримкою військової та оборонної промислової бази Росії, зокрема постачання інтегральних схем американського походження.

Водночас уряд Нідерландів почав відмовляти у видачі ліцензій компанії ASML, найбільшому постачальнику обладнання для виробників комп'ютерних чипів, на експорт багатьох своїх продуктів до Китаю під тиском США.