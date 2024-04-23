У фінському Тампере закривають музей Леніна після майже 80 років роботи

Керівництво музею Леніна у фінському місті Тампере ухвалило рішення про переорганізацію установи: в майбутньому вона буде присвячена відносинам Фінляндії з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Присвячений одному з лідерів комуністичної Росії музей був заснований у Тампере товариством "Фінляндія-СРСР" 78 років тому. У добу холодної війни його встигли відвідати всі ключові радянські лідери.

Установа стала популярною після розпаду Радянського Союзу, певний час навіть була єдиним музеєм Леніна у світі. У 2016 році експозицію музею змінили, аби відобразити більш критичні моменти політики СРСР.

На місці музею Леніна в лютому 2025 року планують відкрити новий музей східних відносин Nootti. Він буде присвячений відносинам фінів і росіян та охопить спільну історію Фінляндії та СРСР з часів революції в Росії і здобуття Фінляндією незалежності аж до епохи НАТО.

"Жорстокість авторитаризму повернулася в Росію, але навряд чи це пов'язано з померлим понад сто років тому Леніним. Колишня назва більше не відповідає змісту нашої експозиції, вводить відвідувачів в оману і викликає непорозуміння", – пояснив реорганізацію директор музею Калле Калліо.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року у Фінляндії демонтували останній в країні пам’ятник Леніну у місті Котка.