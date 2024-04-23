В финском Тампере закрывают музей Ленина после почти 80 лет работы

Руководство музея Ленина в финском городе Тампере приняло решение о переорганизации учреждения: в будущем оно будет посвящено отношениям Финляндии с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Посвящённый одному из лидеров коммунистической России музей был основан в Тампере обществом "Финляндия-СССР" 78 лет назад. Во время холодной войны его успели посетить все ключевые советские лидеры.

Учреждение стало популярным после распада Советского Союза, некоторое время даже являлось единственным музеем Ленина в мире. В 2016 году экспозицию музея изменили, чтобы отразить критические моменты политики СССР.

На месте музея Ленина в феврале 2025 года планируют открыть новый музей восточных отношений Nootti. Он будет посвящен отношениям финнов и россиян и охватит общую историю Финляндии и СССР со времен революции в России и обретения Финляндией независимости вплоть до эпохи НАТО.

"Жестокость авторитаризма вернулась в Россию, но вряд ли это связано с умершим более ста лет назад Лениным. Прежнее название больше не соответствует содержанию нашей экспозиции, вводит посетителей в заблуждение и вызывает недоразумения", – объяснил реорганизацию директор музея Калле Каллио.

Напомним, в октябре 2022 года в Финляндии демонтировали последний в стране памятник Ленину в городе Котка.