Президент Німеччини приїхав до Туреччини з 60 кг м'яса для кебаба

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув із візитом до Туреччини, привізши з собою м'ясо вагою 60 кілограмів для турецького дюнер-кебаба.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bild.

Разом із німецьким лідером до Стамбула також приїхав власник снекбару в Берліні Аріфа Келеса та ще декілька осіб, як приклад німецько-турецьких міграційних історій.

DPA

З огляду на напруженість на Близькому Сході Штайнмаєр заявив про "надзвичайно небезпечні кризові ситуації", що утворились по сусідству з Німеччиною та Туреччиною.

Водночас цей візит відбувається на тлі прагнень ФРН, щоб Туреччина стримувала як своїх громадян, так і транзитних мігрантів від виїзду до Німеччини.

Близько 30 осіб намагалися зірвати виступ президента Німеччини гаслами проти Німеччини та Ізраїлю, тримаючи фотографії, на яких прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу та Штайнмаєру домалювали вуса нацистського диктатора Адольфа Гітлера.

Сам президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в цей час перебував з офіційним візом в Іраку.

Нагадаємо, що у суботу Ердоган провів зустріч у Стамбулі з головою політбюро угруповання ХАМАС Ісмаїлом Ханією.

Раныше, за даними ЗМІ, західні держави намагалися через Туреччину надіслати Ірану повідомлення, щоб повторити заклики до деескалації у відносинах з Ізраїлем.