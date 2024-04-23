Президент Німеччини приїхав до Туреччини з 60 кг м'яса для кебаба
Новини — Вівторок, 23 квітня 2024, 21:14 —
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув із візитом до Туреччини, привізши з собою м'ясо вагою 60 кілограмів для турецького дюнер-кебаба.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bild.
Разом із німецьким лідером до Стамбула також приїхав власник снекбару в Берліні Аріфа Келеса та ще декілька осіб, як приклад німецько-турецьких міграційних історій.
З огляду на напруженість на Близькому Сході Штайнмаєр заявив про "надзвичайно небезпечні кризові ситуації", що утворились по сусідству з Німеччиною та Туреччиною.
Водночас цей візит відбувається на тлі прагнень ФРН, щоб Туреччина стримувала як своїх громадян, так і транзитних мігрантів від виїзду до Німеччини.
Близько 30 осіб намагалися зірвати виступ президента Німеччини гаслами проти Німеччини та Ізраїлю, тримаючи фотографії, на яких прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу та Штайнмаєру домалювали вуса нацистського диктатора Адольфа Гітлера.
Сам президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в цей час перебував з офіційним візом в Іраку.
Нагадаємо, що у суботу Ердоган провів зустріч у Стамбулі з головою політбюро угруповання ХАМАС Ісмаїлом Ханією.
Раныше, за даними ЗМІ, західні держави намагалися через Туреччину надіслати Ірану повідомлення, щоб повторити заклики до деескалації у відносинах з Ізраїлем.