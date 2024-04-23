Президент Германии приехал в Турцию с 60 кг мяса для кебаба
Новости — Вторник, 23 апреля 2024, 21:14 —
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с визитом в Турцию, привезя с собой мясо весом 60 килограммов для турецкого дюнер-кебаба.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bild.
Вместе с немецким лидером в Стамбул также приехал владелец снекбара в Берлине Арифа Келеса и еще несколько человек, как пример немецко-турецких миграционных историй.
Учитывая напряженность на Ближнем Востоке, Штайнмайер заявил о "чрезвычайно опасных кризисных ситуациях", которые образовались по соседству с Германией и Турцией.
В то же время, этот визит проходит на фоне стремлений ФРГ, чтобы Турция сдерживала как своих граждан, так и транзитных мигрантов от выезда в Германию.
Около 30 человек пытались сорвать выступление президента Германии лозунгами против Германии и Израиля, держа фотографии, на которых премьер-министру Израилю Биньямину Нетаньяху и Штайнмайеру дорисовали усы нацистского диктатора Адольфа Гитлера.
Сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в это время находился с официальной визой в Ираке.
Напомним, что в субботу Эрдоган провел встречу в Стамбуле с главой политбюро группировки ХАМАС Исмаилом Ханией.
Ранее, по данным СМИ, западные государства пытались через Турцию отправить Ирану сообщения, чтобы повторить призывы к деэскалации в отношениях с Израилем.