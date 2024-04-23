Президент Германии приехал в Турцию с 60 кг мяса для кебаба

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с визитом в Турцию, привезя с собой мясо весом 60 килограммов для турецкого дюнер-кебаба.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bild.

Вместе с немецким лидером в Стамбул также приехал владелец снекбара в Берлине Арифа Келеса и еще несколько человек, как пример немецко-турецких миграционных историй.

DPA

Учитывая напряженность на Ближнем Востоке, Штайнмайер заявил о "чрезвычайно опасных кризисных ситуациях", которые образовались по соседству с Германией и Турцией.

В то же время, этот визит проходит на фоне стремлений ФРГ, чтобы Турция сдерживала как своих граждан, так и транзитных мигрантов от выезда в Германию.

Около 30 человек пытались сорвать выступление президента Германии лозунгами против Германии и Израиля, держа фотографии, на которых премьер-министру Израилю Биньямину Нетаньяху и Штайнмайеру дорисовали усы нацистского диктатора Адольфа Гитлера.

Сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в это время находился с официальной визой в Ираке.

Напомним, что в субботу Эрдоган провел встречу в Стамбуле с главой политбюро группировки ХАМАС Исмаилом Ханией.

Ранее, по данным СМИ, западные государства пытались через Турцию отправить Ирану сообщения, чтобы повторить призывы к деэскалации в отношениях с Израилем.