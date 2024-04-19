ЗМІ: Західні держави через Туреччину закликали Іран до деескалації

Західні держави останніми днями намагалися через Туреччину надіслати Ірану повідомлення, щоб повторити заклики до деескалації.

Як пише "Європейська правда", про це Reuters на умовах анонімності заявив західний дипломат.

За його словами, послання передали до того, як у п'ятницю вранці Ізраїль завдав удару по Ірану, після чого Тегеран заявив, що не має планів щодо подальшої відповіді.

Після атаки Ірану на Ізраїль минулими вихідними міністерство закордонних справ Туреччини підтвердило контакти з Іраном та Сполученими Штатами у своїй заяві, вказавши, що Анкара закликала до стриманості та попередила про ризик регіональної війни в разі подальшої ескалації напруженості.

"Останніми днями ми намагалися надіслати Ірану повідомлення через Туреччину, зокрема, повторюючи заклик до деескалації", – сказав західний дипломат, відповідаючи на запитання про повідомлення, які Анкара надіслала Тегерану.

Reuters звернув увагу, що виконувач обов'язків заступника держсекретаря США Джон Басс відвідав Туреччину на початку цього тижня, де зустрівся з главою її МЗС Хаканом Фіданом.

"Вони... обговорили критичну важливість запобігання подальшій ескалації або ширшого конфлікту в регіоні", – сказав неназваний американський дипломат.

Ізраїль завдав удару по території Ірану у п’ятницю за місцевим часом. Атака стала відповіддю на удари Ірану ракетами і дронами по Ізраїлю, абсолютну більшість з яких минулими вихідними перехопили.

За інформацією місцевих ЗМІ, три вибухи пролунали неподалік від військової бази на північному заході іранської провінції Ісфахан, де розташовані ядерні об’єкти. Іранське телебачення стверджує про збиття трьох дронів.

Посадовець США заявив на умовах анонімності, що Вашингтон не підтримав удар Ізраїлю по території Ірану, хоча й був попереджений про нього.

Водночас прем'єр Британії Ріші Сунак відзначив, що ситуація розвивається, тому "було б неправильно спекулювати, поки факти не стануть більш ясними", втім, вказав, що "значна ескалація у нічиїх інтересах".