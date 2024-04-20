Ердоган прийняв у Стамбулі ватажка ХАМАС

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів зустріч у Стамбулі з головою політбюро угруповання ХАМАС Ісмаїлом Ханією.

Про це повідомило Anadolu, інформує "Європейська правда".

Зустріч Ердогана з одним з лідерів ХАМАС відбувалась у закритому форматі.

Anadolu

Після зустрічі стало відомо, що Ердоган і Ханія обговорювали події в секторі Гази.

Також Ердоган заявив, що Туреччина продовжить свої дипломатичні зусилля щодо привернення уваги міжнародної спільноти "до пригноблення палестинців", йдеться у повідомленні агентства.

Джерела агентства повідомили, що у середу з Ханією зустрічався глава МЗС Туреччини Хакан Фідан.

Вони обговорили питання, що стосуються гуманітарної допомоги сектору Гази, припинення вогню, а також заручників, зазначили співрозмовники Anadolu.

За даними ЗМІ, західні держави останніми днями намагалися через Туреччину надіслати Ірану повідомлення, щоб повторити заклики до деескалації у відносинах з Ізраїлем.