Ердоган прийняв у Стамбулі ватажка ХАМАС
Новини — Субота, 20 квітня 2024, 17:23 —
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів зустріч у Стамбулі з головою політбюро угруповання ХАМАС Ісмаїлом Ханією.
Про це повідомило Anadolu, інформує "Європейська правда".
Зустріч Ердогана з одним з лідерів ХАМАС відбувалась у закритому форматі.
Після зустрічі стало відомо, що Ердоган і Ханія обговорювали події в секторі Гази.
Також Ердоган заявив, що Туреччина продовжить свої дипломатичні зусилля щодо привернення уваги міжнародної спільноти "до пригноблення палестинців", йдеться у повідомленні агентства.
Джерела агентства повідомили, що у середу з Ханією зустрічався глава МЗС Туреччини Хакан Фідан.
Вони обговорили питання, що стосуються гуманітарної допомоги сектору Гази, припинення вогню, а також заручників, зазначили співрозмовники Anadolu.
За даними ЗМІ, західні держави останніми днями намагалися через Туреччину надіслати Ірану повідомлення, щоб повторити заклики до деескалації у відносинах з Ізраїлем.