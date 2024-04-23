Сенат США провів ключове процедурне голосування щодо допомоги Україні

Оновлено 21:50. Оновлені результати голосування.

Сенат США 23 квітня підтримав скорочення процедури розгляду законопроєкту про додаткове фінансування, який містить зокрема фінансування військової та економічної допомоги Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

80 сенаторів підтримали клопотання лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера "про завершення дебатів", яке дозволяє ухвалити законодавчий пакет із допомогою Україні за скороченою процедурою. Проти проголосували 19.

Перед цим сенатор-республіканець Майк Лі вніс поправку, яка могла б затягнути розгляд законопроєкту, але її відхилили простою більшістю.

Після нинішнього процедурного рішення сенатори матимуть 30 годин (але не більше години на кожного) для обговорення законопроєкту, після чого буде проведене остаточне голосування. Там для ухвалення рішення достатньо простої більшості голосів.

Посол України у США Оксана Маркарова нагадувала, що в лютому під час попереднього голосування в Сенаті за допомогу Україні виступи сенаторів тривали всю ніч, тож "тривалість цієї частини процедури буде залежати від того, як багато сенаторів виявлять бажання виступити і скільки часу виступатимуть".

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України. Подробиці документа читайте в цьому матеріалі.

Раніше Оксана Маркарова не виключила, що перший пакет американських озброєнь за новим законом може надійти в Україну вже у квітні.

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