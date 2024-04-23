Лідер республіканців у Сенаті закликав підтримати пакет із допомогою Україні

Голова фракції Республіканської партії в Сенаті Мітч Макконнелл перед розглядом пакета додаткового фінансування, який містить і допомогу Україні, закликав колег підтримати його для збереження провідної ролі США у світі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Макконнелл заявив, що голосування за додаткову допомогу в Сенаті є "випробуванням американської рішучості, нашої готовності і нашої готовності до лідерства", тоді як ціна поразки "абсолютно очевидна".

"Не допомогти Україні протистояти російській агресії зараз означає спровокувати ескалацію проти наших найближчих союзників і торговельних партнерів. Це означає більший ризик того, що американські війська будуть втягнуті в конфлікт. Це означає більш дороговартісне розгортання наших збройних сил і більш жорсткі військові вимоги для захисту від агресії", – підкреслив він.

Лідер республіканців у Сенаті також скористався виступом, аби розвінчати аргументи опонентів допомоги Україні.

Макконнелл підкреслив, що передбачене пакетом фінансування не лише не "відволікає увагу від Китаю", а навпаки – дозволяє модернізувати американську оборонно-промислову базу для довгострокової конкуренції з КНР.

"По-друге, додаткові інвестиції розширили наші можливості з виробництва критично важливих боєприпасів", – додав сенатор.

Третій аргумент лідера республіканців у верхній палаті Конгресу полягає в тому, що фінансування США підштовхує європейських союзників до зміцнення власної оборони.

"По всій Європі прискорення витрат на оборону випереджає наші власні. І зараз союзники і партнери від Європи до Індо-Тихоокеанського регіону уклали контракти на постачання найсучасніших американських озброєнь і сил і засобів на суму понад 100 мільярдів доларів", – зауважив Макконнелл.

Підсумовуючи, він зауважив, що "нерішучість і короткозорість", які відтягують момент ухвалення додаткового фінансування, "ґрунтуються на чистій вигадці".

"Не помиліться: зволікання з наданням Україні зброї для самозахисту поставило під загрозу перспективи перемоги над російською агресією. Нерішучість і вагання посилили виклики, які стоять перед нами", – вважає сенатор.

Голосування в Сенаті, що стане наступним кроком у схваленні фінансування для України, заплановане на 23 квітня.

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